Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare un gros coup pour cet hiver !

Publié le 9 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Après avoir dynamité le mercato estival, Pablo Longoria a encore l’intention de renforcer l’OM cet hiver. Et pour cela, le président phocéen semble déjà avoir quelques idées en tête.

Cet été a donné le réel coup d’envoi du nouveau projet de Frank McCourt à l’OM avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Sur le banc de touche, l’Argentin a profité de l’intersaison pour bâtir un groupe à son image et son président l’a grandement aidé. Longoria s’est démené et a fini par faire venir une dizaine de recrues sur la Canebière. L’effectif de l’OM a ainsi totalement été chamboulé, mais malgré ces nombreux renforts, Sampaoli en demande encore, considérant qu’il y a encore quelques carences.

Un avenir à l’OM pour Alexis Sanchez ?