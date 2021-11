Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le verdict est tombé pour Marcelo !

Publié le 9 novembre 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marcelo connaitrait déjà le verdict quant à son avenir. Et le latéral gauche brésilien ne devrait pas être retenu par le club emmené par Carlo Ancelotti.

En janvier 2007, le Real Madrid a réalisé un incroyable coup en arrachant Marcelo à Fluminense. Et pour boucler cette belle opération, le club merengue a déboursé environ 6,5M€. Une somme largement rentabilisée car Marcelo a été l'un des grands artisans des succès madrilènes lors de la dernière décennie, et notamment en Ligue des Champions. Mais alors qu'il est entré dans la trentaine (33 ans), Marcelo est en perte de vitesse depuis quelques saisons. De moins en moins utilisé, l'arrière gauche brésilien ne devrait plus faire long feu au Real Madrid.

Marcelo ne va pas continuer au Real Madrid