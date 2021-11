Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision retentissante pour cette star !

Publié le 9 novembre 2021 à 13h10 par A.D.

En difficulté à cause de ses problèmes de blessure, Marco Asensio a été annoncé sur le départ dernièrement. Toutefois, Carlo Ancelotti compterait tout de même sur lui pour l'avenir du Real Madrid.

De retour de blessure depuis peu, Marco Asensio a vu son avenir être remis en question dernièrement. En effet, à en croire les dernière indiscrétions d' El Nacional , le Real Madrid serait prêt à laisser filer son milieu offensif espagnol et n'attendrait plus que son aval pour le céder à un nouveau club. Interrogé sur Marco Asensio ce dimanche, Carlo Ancelotti s'est montré rassurant quant à sa situation, faisant clairement comprendre qu'il était important pour le Real Madrid. « L'important est qu'il se sente important pour l'équipe, et il l'est. Il a toujours été important », a confié l'ancien coach du PSG.

Marco Asensio a un avenir au Real Madrid