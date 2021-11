Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée de Xavi a provoqué un coup de tonnerre !

Publié le 9 novembre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé quittera le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Déterminé à renouveler le contrat de son numéro 7, le Barça envisagerait de reprendre les discussions avec le clan du joueur pour trouver un accord final au mois de novembre. Et grâce à Xavi, l'écurie catalane aurait de grandes chances d'obtenir gain de cause.

Lors du mercato estival 2017, le FC Barcelone a payé la somme folle de 135M€ pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé. Alors que le PSG a fait sauter la clause libératoire à 222M€ de Neymar, le club catalan s'est jeté sur le Français pour pallier son absence. Toutefois, Ousmane Dembélé n'a pas du tout su remplir sa mission de faire oublier la star brésilienne. Peu épargné par les blessures, l'attaquant de 24 ans n'a pas réussi à enchainer les matchs et les bonnes performances depuis son arrivée. Toutefois, le FC Barcelone compterait tout de même le prolonger, et ce, même s'il aurait tenté à plusieurs reprises de se débarrasser de lui. D'une part, le club catalan croirait toujours en lui. Et d'autre part, Joan Laporta voudrait à tout prix éviter un départ libre et gratuit, car Ousmane Dembélé est en fin de contrat le 30 juin. Pour éviter ce terrible scénario, le président du FC Barcelone aurait déjà lancé les hostilités. En effet, Joan Laporta aurait débuté les négociations avec le clan Dembélé il y a de longues semaines pour une prolongation. Et alors qu'Ousmane Dembélé ne donnerait pas vraiment de nouvelles à sa direction depuis quelque temps, le nouveau patron du Barça aurait décidé de passer à la vitesse supérieure, maintenant que Xavi a enfin (re) posé ses valises en Catalogne. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur YouTube , la direction du FC Barcelone aurait prévu de relancer les pourparlers avec le clan Dembélé pour tenter de trouver un accord final au mois de novembre, car, comme l'a expliqué Xavi, ce dossier est désormais prioritaire. « Pour moi, (Ousmane) Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui, de sa mentalité et qu’il se blesse peu. Pour moi, sa prolongation est prioritaire » , a déclaré Xavi lors de sa présentation ce lundi.

Xavi, l'homme de la situation pour Ousmane Dembélé ?