Mercato - Barcelone : Xavi veut tourner la page Lionel Messi !

Publié le 9 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

Désormais sur le banc du FC Barcelone, Xavi devra remettre le club catalan sur le droit chemin. Et forcément, il va falloir faire sans Lionel Messi, qui a rejoint le PSG cet été.

Cet été, le feuilleton Lionel Messi a fait trembler la planète football. D’accord avec Joan Laporta pour prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin n’a finalement pas pu parapher son contrat. Libre, il s’est alors engagé avec le PSG. Un coup dur pour le Barça, qui doit désormais apprendre à vivre sans Messi, lui qui portait l’équipe sur ses épaules depuis plus d’une décennie. Et sans le sextuple Ballon d’Or, le début de saison a été très compliqué. Pour Xavi, il va donc falloir changer cela et inverser la tendance.

« Leo n’est plus là »