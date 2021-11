Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme danger pour Xavi avec Ousmane Dembélé !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Ousmane Dembélé serait suivi de très près par plusieurs cadors européens, et notamment en Premier League. Malgré tout, Xavi et Joan Laporta resteraient confiants sur ce dossier.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait vivre ses derniers mois en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, le champion du monde français fera ses valises et rejoindra un tout nouveau club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas. Une situation que le Barça souhaiterait régler au plus vite. En effet, après avoir finalisé le retour de Xavi, Joan Laporta serait prêt à lancer les hostilités pour Ousmane Dembélé. D'après Fabrizio Romano, le président du FC Barcelone compterait relancer les discussions avec l'entourage du joueur pour parvenir à trouver un accord final en ce mois de novembre. Et malheureusement pour lui, plusieurs cadors européens pourraient se muer en trouble fête sur ce dossier.

Ousmane Dembélé affole l'Europe