Mercato - Barcelone : Une énorme décision prise dans le dossier Dembélé ?

Publié le 5 novembre 2021 à 21h30 par B.C.

Alors que son nom a circulé du côté de Manchester United ces derniers mois, Ousmane Dembélé ne rentrerait plus dans les plans des Red Devils, la faute à ses blessures à répétition.

À peine de retour sur les terrains après plusieurs mois d’absence, Ousmane Dembélé est contraint de repasser par la case infirmerie. L’international français a été victime d'une élongation à la cuisse gauche suite à la rencontre disputée contre Kiev (1-0) et devrait être absent plusieurs semaines. Un nouveau coup dur pour le FC Barcelone, qui comptait sur Ousmane Dembélé pour se relancer après un début de saison compliqué. Mais en interne, un autre problème se pose concernant l’attaquant français, qui sera libre à l’été 2022 et qui semble encore loin d’une prolongation, alors que plusieurs clubs sont désireux de le récupérer. Cependant, cette énième blessure pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Dembélé.

Manchester United prêt à oublier Dembélé