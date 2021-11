Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé totalement relancé par... Xavi ?

Publié le 9 novembre 2021 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé a commencé les négociations il y a de longues semaines avec le FC Barcelone pour prolonger. Et le Français traine à parapher un nouveau bail avec le club catalan. Mais avec l'arrivée de Xavi tout pourrait changer.

Arrivé à l'été 2017 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé n'a pas vraiment rempli sa mission au Barça. Peu épargné par les pépins physiques, l'attaquant français a eu bien du mal à enchainer les matchs et les grosses performances. Ce qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises, mais le Barça ne serait jamais parvenu à trouver preneur. Et alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone risque dangereusement de le perdre pour 0€ à l'été 2022. Pour éviter que ce scénario catastrophe ne se produise, Joan Laporta aurait lancé les discussions il y a de longues semaines pour une prolongation, mais Ousmane Dembélé n'a toujours pas paraphé de nouveau bail. Grâce à Xavi, le Barça pourrait finalement obtenir gain de cause.

«Dembélé est convaincu que Xavi peut être la clé de sa carrière pour l'aider à réussir»