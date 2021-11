Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences du Real Madrid sur le départ de Sergio Ramos !

Publié le 9 novembre 2021 à 15h45 par A.D.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a été contraint de faire ses valises et de changer de club car il n'a pas trouvé d'accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Alors que son ancien capitaine évolue désormais au PSG, Casemiro s'est prononcé sur son départ.

Après 16 années de règne au Real Madrid, Sergio Ramos s'est envolé vers Paris pour signer au PSG. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, le vétéran de 35 ans n'a pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Pour combler le vide laissé par Sergio Ramos, Carlo Ancelotti peut aujourd'hui faire confiance à David Alaba, qui fait forte impression depuis sa signature au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à ESPN Brésil , Casemiro s'est livré sur le départ de Sergio Ramos.

«Sergio Ramos et Varane sont deux des défenseurs les plus célèbres du Real Madrid, mais...»