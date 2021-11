Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tente une opération audacieuse avec Dembélé !

Publié le 9 novembre 2021 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé, ce qui jette un froid sur son avenir au FC Barcelone. Conscient de la situation, Mateu Alemany a une idée derrière la tête.

Tout juste nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi a rapidement affiché ses ambitions et fait de la prolongation d'Ousmane Dembélé une priorité. « Pour moi, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste. Cela dépend de lui, de sa mentalité et qu’il se blesse peu. Pour moi, sa prolongation est prioritaire », confiait le nouveau coach du Barça à l'occasion de sa présentation officielle. Et Mateu Alemany a visiblement bien reçu le message puisqu'il s'active sérieusement pour boucler cette opération.

Un salaire indexé sur la performance ?