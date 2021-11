Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola envoie un premier message à Xavi pour cet hiver !

Publié le 9 novembre 2021 à 12h00 par A.M.

Interrogé sur l'intérêt du FC Barcelone pour Raheem Sterling, Pep Guardiola ne semble pas du tout fermer la porte à un départ de l'international anglais.

Auteur d'un début de saison poussif, le FC Barcelone a fait de Xavi son nouvel entraîneur pour remplacer Ronald Koeman. Et le technicien espagnol pourrait réclamer des renforts cet hiver, notamment dans le secteur offensif qui connaît de nombreux pépins physiques dans ce secteur de jeu avec les blessures récurrentes d'Ansu Fati et Ousmane Dembélé, ainsi que la longue indisponibilité de Sergio Agüero. Dans cette optique, Raheem Sterling, qui joue peu à Manchester City, serait l'une des priorités du Barça pour le mercato d'hiver. Et Pep Guardiola ne semble pas s'opposer à un départ de son ailier.

«Barcelone reste un club attractif, plus qu’attractif même»