Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grande nouvelle est confirmée pour Sergio Ramos !

Publié le 9 novembre 2021 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG cet été. Toutefois, l'ancien capitaine merengue n'a pas encore joué la moindre minute avec l'écurie parisienne à cause de pépins physiques. Mais heureusement pour Mauricio Pochettino, Sergio Ramos était à son entrainement collectif ce mardi et devrait être apte à reprendre la compétition à la fin du mois de novembre.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid, avant de signer au PSG pour 0€. Toutefois, le vétéran de 35 ans n'a pas encore pu défendre les couleurs du PSG cette saison. La faute à de gros pépins physiques. Mais heureusement pour Mauricio Pochettino et le club de la capitale, Sergio Ramos serait tout proche de retrouver la compétition.

Sergio Ramos a repris l'entrainement collectif