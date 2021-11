Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de la presse argentine sur Lionel Messi !

Publié le 9 novembre 2021 à 9h15 par B.C.

Convoqué avec l’Argentine pour cette trêve internationale malgré son état physique, Lionel Messi devrait bel et bien disputer les deux prochaines rencontres de l’Albiceleste face à l’Uruguay et au Brésil.

Diminué physiquement en raison d’un problème au genou et aux ischios-jambiers, Lionel Messi n’a pas participé aux deux dernières rencontres du PSG contre Leipzig (2-2) puis Bordeaux (3-2), mais l’Argentin ne va pas profiter de la trêve internationale pour souffler. En effet, malgré sa condition physique, Lionel Messi a été convoqué par le sélectionneur Lionel Messi pour affronter dans les prochains jours l’Uruguay et le Brésil, de quoi fortement agacer Leonardo. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situation mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », a lâché le directeur sportif du PSG, qui risque de ne pas se calmer dans les prochains jours.

La participation de Messi est attendue contre l’Uruguay et le Brésil