Mercato - PSG : Leonardo prêt à faire son marché à Barcelone grâce… à Messi ?

Publié le 9 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Nouvelle star offensive du PSG arrivée cet été, Lionel Messi pourrait jouer un rôle important dans les éventuelles venues de Jordi Alba voire de Frenkie de Jong, ses anciens coéquipiers au FC Barcelone.

Bien que sa volonté première était de poursuivre sa longue histoire au FC Barcelone en renouvelant son contrat, Lionel Messi n’a pas pu voir son voeu être exaucé. Et le 10 août dernier, le PSG officialisait la venue du sextuple Ballon d’or pour les deux prochaines saisons avec une troisième année supplémentaire en option. Cette date restera dans l’histoire du football européen puisque elle marque l’unique changement de club de Messi depuis ses débuts en Europe au FC Barcelone. Et après avoir rejoint Neymar et Rafinha au PSG, Lionel Messi pourrait avoir envie de retrouver certains anciens coéquipier du Barça .

Jordi Alba et Frenkie de Jong dans le viseur du PSG ?