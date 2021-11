Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prêt à faire venir un grand nom du FC Barcelone ?

Publié le 8 novembre 2021 à 13h15 par La rédaction

À peine quelques mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi pourrait déjà avoir une influence sur les prochaines recrues du club de la capitale. L'Argentin aurait ouvert la porte à une arrivée de Jordi Alba.

L’été dernier, le PSG a réalisé un très gros coup en s’attachant les services de Lionel Messi. N’ayant pas réussi à prolonger son contrat avec le FC Barcelone, la Pulga a choisi de rejoindre les rangs parisiens pour poursuivre sa carrière. Et seulement quelques mois après son arrivée, il pourrait déjà avoir une influence sur les prochains mercatos du PSG. En effet, Xavi pourrait se décider à se séparer de Jordi Alba au vu des récentes prestations du latéral gauche, qui a affiché quelques lacunes défensives. L’avenir de l’Espagnol au Barça ne serait plus aussi certain qu’il ne l’était à une époque et Lionel Messi pourrait bien en profiter.

Jordi Alba pourrait rebondir au PSG