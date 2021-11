Foot - PSG

PSG - Malaise : Grande nouvelle pour le retour de Messi !

Publié le 8 novembre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors qu’il est maintenant parti en sélection, Leo Messi pourrait très bientôt effectuer son retour sur les pelouses avec sa sélection.

Absent en raison d'une blessure depuis une semaine et ayant ainsi manqué les matchs contre le RB Leipzig et Bordeaux, Leo Messi a malgré tout quitté Paris pour rejoindre l’Argentine et le rassemblement de sa sélection pour cette trêve internationale. Cette situation de quoi agacer le PSG, qui aurait bien aimé pouvoir garder La Pulga sous le coude pour suivre sa convalescence. Mais si l’on en croit les derniers échos, c’est bien avec son équipe nationale que Leo Messi va reprendre la compétition prochainement…

Leo Messi de retour face au Brésil ?