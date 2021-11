Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un message très fort pour Neymar !

Publié le 7 novembre 2021 à 18h15 par T.M.

Dernièrement, l’influence de Neymar sur le jeu du PSG n’était clairement plus la même. Et à ce sujet, Isabela Pagliari a interpellé Mauricio Pochettino.

Petit à petit, Neymar semble revenir au top. Ce dimanche, le Brésilien a d’ailleurs fait forte impression en inscrivant un doublé contre Bordeaux, contribuant à la victoire du PSG (2-3). Une performance XXL qui change des dernières sorties de l’ancien joueur du FC Barcelone. En effet, depuis le début de la saison, le niveau de Neymar laisse à désirer et pour beaucoup, cela pourrait notamment s’expliquer par son positionnement sur le terrain alors que le joueur du PSG joue plus reculé qu’il ne le devrait.

« Pochettino devrait peut-être s’en inspirer »