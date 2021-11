Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé lâche sa réponse face aux critiques !

Publié le 7 novembre 2021 à 8h15 par T.M.

Encore une fois, le PSG a gagné, mais sans convaincre. Cela ne va donc pas calmer les critiques, évoquées après la rencontre par Kylian Mbappé.

Ce samedi, le PSG s’est imposé à Bordeaux (2-3). Une rencontre qui se déroulait parfaitement pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui menaient de 3 buts grâce à un doublé de Neymar et un but de Kylian Mbappé. Mais en fin de match, les Parisiens ont eu peur avec la remontée au score des Girondins. Finalement, le PSG est reparti avec les 3 points, mais les critiques continuent d’affluer étant donné que dans le jeu, ce n’est toujours pas ça.

« Ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense non plus »