Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino a mis tout le monde d'accord sur ce dossier sensible !

Publié le 7 novembre 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que la situation des gardiens de but au PSG était présentée comme insoluble, Mauricio Pochettino gère parfaitement la concurrence comme le souligne Jérôme Alonzo.

« Je suis satisfait de l'alternance et ils répondent de façon positive à cette situation. On parle de gardiens de très grand niveau, ils répondent d'une très bonne façon. La situation est bonne (...) Il y a une bonne relation entre eux. Ils sont très compétitifs ». En conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction face au rendement de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma qui se partagent le temps de jeu dans les buts du PSG. Une alternance qui ne faisait pas l'unanimité quand elle a été mise en place.

«Je me suis planté et j’en suis ravi»