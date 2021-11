Foot - PSG

PSG - Malaise : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur le cas Lionel Messi !

Publié le 8 novembre 2021 à 21h15 par D.M.

Blessé, Lionel Messi a néanmoins été convoqué pour les deux prochains matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de l'Argentine. Une convocation que ne comprend pas Pierre Ménès.

Touché au genou et aux ischios-jambiers, Lionel Messi a loupé les deux dernières rencontres du PSG, face au RB Leipzig en Ligue des champions et face aux Girondins de Bordeaux en championnat samedi dernier. Malgré les douleurs de la Pulga , le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a décidé de le convoquer pour les deux prochains matches des éliminatoires du Mondial 2022 face à l’Uruguay et au Brésil. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA » a lâché le directeur sportif du PSG, Leonardo dans les colonnes du Parisien .

« Comment peut-on obliger des joueurs blessés à se rendre en sélection... »