Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès envoie un énorme message aux détracteurs de Neymar !

Publié le 8 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Auteur d'un doublé contre Bordeaux samedi soir (3-2), Neymar a fait taire les critiques. Pour le plus grand bonheur de Pierre Ménès.

En difficulté depuis le début de saison, Neymar semble monter en puissance depuis quelques matches comme en témoigne son doublé contre les Girondins de Bordeaux samedi soir (3-2). Après la rencontre, Mauricio Pochettino s'enflammait d'ailleurs pour le numéro 10 du PSG : « Neymar a fait un très bon match. Il a marqué deux buts. Pour des joueurs offensifs, c'est toujours important de marquer. C'est la même chose pour Kylian (Mbappé), qui a également marqué. C'est bien pour nos joueurs offensifs de se créer des occasions et de marquer ». Un avis partagé par Pierre Ménès qui en profite pour tacler les détracteurs du Brésilien.

«Neymar, que beaucoup d’éminents spécialistes disaient perdu pour le football vient d’enchaîner trois bons matchs de suite»