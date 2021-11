Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse deux joueurs de Pochettino !

Publié le 8 novembre 2021 à 2h00 par A.M.

Malgré la victoire du PSG à Bordeaux (3-2), Pierre Ménès s'inquiète de la prestation de Georginio Wijnaldum et Danilo Pereira.

Depuis le début de saison, le PSG est déroutant. Très décevants dans le jeu, les Parisiens enchaînent les victoires et ne comptent toujours qu'une seule défaite toutes compétitions confondues. Contre Bordeaux samedi soir, le PSG n'a pas changé ses habitudes en s'imposant 3 buts à 2, mais sans rassurer dans le jeu. Après la rencontre, Pierre Ménès a notamment taclé Georginio Wijnaldum et Danilo Pereira.

Wijnaldum et Danilo pointés du doigt