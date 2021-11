Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé interpelle clairement ses coéquipiers !

Publié le 8 novembre 2021 à 2h30 par A.M.

Après la victoire contre Bordeaux (3-2), Kylian Mbappé a répondu aux critiques concernant le jeu du PSG et reconnaît que l'équipe devrait mieux jouer.

Depuis le début de saison, les résultats du PSG sont globalement excellents puisque les Parisiens possèdent 10 points d'avance en tête de la Ligue 1 et sont très bien partis pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, les critiques pleuvent concernant le fond de jeu proposé par les hommes de Mauricio Pochettino. Conscient de la situation, Kylian Mbappé a interpellé ses coéquipiers après la victoire contre Bordeaux samedi soir (3-2).

«J’espère qu’on va continuer à bosser, parce que l’effectif est travailleur»