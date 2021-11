Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s'enflamme pour Neymar !

Publié le 7 novembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Faisant régulièrement l'objet de critiques sur son niveau de jeu, Neymar est en train de répondre à ses détracteurs de la meilleure des manières en performant à nouveau sur le terrain. Ses récentes prestations ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues, notamment aux yeux de Pierre Ménès.

Depuis le début de saison, Neymar faisait l’objet de nombreuses critiques. Le Brésilien voyait son niveau de jeu, jugé assez faible comparé à ce qu’il a pu montrer tout au long de sa carrière, lui être reproché. Mais depuis quelques jours, Neymar semble répondre à ses détracteurs de la meilleure des manières : sur le terrain. Ce samedi, le numéro 10 parisien s'est illustré par un doublé face aux Girondins de Bordeaux. Le joueur de 29 ans a été impliqué sur trois des six derniers buts du PSG toutes compétitions confondues (deux réalisations et une passe décisive). Et ses dernières prestations ne sont clairement pas passées inaperçues.

Pierre Ménès salue les récentes prestations de Neymar