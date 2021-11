Foot - PSG

PSG - Malaise : Ander Herrera monte au créneau face aux critiques !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h45 par D.M.

Ander Herrera a répondu aux critiques sur le niveau de jeu du PSG après la victoire de son équipe face aux Girondins de Bordeaux.

Le PSG s’est fait peur ce samedi. Alors qu’il menait largement au score face aux Girondins de Bordeaux, le club parisien s’est fait rattraper en toute fin de rencontre par la formation de Vladimir Petkovic (victoire 3-2). Il faut dire que depuis le début de la saison, le groupe de Mauricio Pochettino ne montre pas son meilleur visage et n’échappe pas aux critiques. « Les critiques sur le jeu du PSG ? Ça se respecte, c’est normal ! Je ne sais pas, mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu’on joue mal… Moi, je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment, mais on arrive à gagner. J’espère qu’on va continuer à bosser, parce que l’effectif est travailleur » a admis Kylian Mbappé, conscient du faible niveau de jeu du PSG.

« On est critiques avec nous, parfois c'est trop »