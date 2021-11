Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un message très fort en interne !

Publié le 7 novembre 2021 à 14h15 par D.M.

Cible de nombreuses critiques depuis le début de la saison, Neymar a réalisé une grande prestation face aux Girondins de Bordeaux ce samedi. Une performance saluée par Eric Junior Dina-Ebimbe.

Critiqué depuis le début de la saison en raison de sa forme physique et de ses mauvaises prestations sur le terrain, Neymar a remis les pendules à l’heure ce samedi. Face aux Girondins de Bordeaux, l’international brésilien a rendu une très bonne copie, inscrivant les deux premiers buts de son équipe (victoire 2-3 du PSG). Une prestation saluée par Mauricio Pochettino après la rencontre. « Neymar a fait un très bon match. Il a marqué deux buts. Pour des joueurs offensifs, c'est toujours important de marquer. C'est la même chose pour Kylian (Mbappé), qui a également marqué. C'est bien pour nos joueurs offensifs de se créer des occasions et de marquer » a déclaré l’entraîneur du PSG.

« On est content qu'il soit avec nous, pour ce qu'il fait pour l'équipe »