PSG - Malaise : Face aux critiques, le PSG met les choses au point !

Publié le 7 novembre 2021 à 11h30 par T.M.

Pour le PSG, les résultats sont là. Le club de la capitale gagne, mais cela n’est pas assez, puisque le contenu proposé par les joueurs de Mauricio Pochettino n’est pas à la hauteur. De quoi donner lieu à de nombreuses critiques, qui n’ébranlent pas forcément le club de la capitale.

Ce samedi, le PSG s’est imposé à Bordeaux, confortant ainsi sa place de leader en Ligue 1. Mais que la fin de match aura été tendue pour les Parisiens. Pourtant, cette rencontre aurait dû être une promenade de santé pour les hommes de Mauricio Pochettino qui avaient réussi à faire le break et à mener de 3 buts grâce à un doublé de Neymar et une réalisation de Kylian Mbappé. Mais en fin de rencontre, les Girondins se sont rebellés et ont inscrit 2 buts, ce qui a donné lieu à une fin de match tendue. Finalement, le PSG est reparti avec la victoire, mais comme à son habitude, n’a pas pas convaincu dans le contenu. Cette nouvelle performance ne va donc pas calmer les critiques qui se multiplient concernant le jeu du PSG.

« Avec Paris, ce n’est jamais bien »

Après cette rencontre entre Bordeaux et le PSG, les critiques contre le club de la capitale étaient d’ailleurs l’un des gros sujets. La question a notamment été posée à Kylian Mbappé. Et au micro de Canal+ , l’international français a répondu aux détracteurs du club de la capitale, expliquant : « Les critiques sur le jeu du PSG ? Ça se respecte, c’est normal ! Je ne sais pas, mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu’on joue mal… Moi, je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment, mais on arrive à gagner. J’espère qu’on va continuer à bosser, parce que l’effectif est travailleur. On en est conscients. Ce n’est pas aussi alarmant qu’on le pense non plus, mais il faut s’améliorer, bien sûr ». Toujours pour Canal+ , Ander Herrera en a également fait de même : « Avec Paris, ce n'est jamais bien, tout le monde parle mais on ne doit pas oublier qu'on est premiers du classement. On ne donne pas la valeur aux équipes que nous affrontons, toutes les équipes veulent gagner contre le PSG. On ne cherche pas d'excuse. Tout le monde pense que c'est facile de venir ici (à Bordeaux) et de gagner contre une équipe qui a des supporters, qui a des qualités, beaucoup de joueurs offensifs. On est critiques avec nous, parfois c'est trop. On ne peut pas écouter tout ce qui se dit, sinon on va devenir fous ».

« On doit s’améliorer dans plusieurs secteurs »