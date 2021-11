Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur son retour au PSG !

Publié le 9 novembre 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a effectué son retour au PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino est toujours autant heureux de revenir dans la capitale française onze mois plus tard.

Dans le dur durant la première partie de saison 2020/2021, le Paris Saint-Germain a choisi de limoger Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat malgré son excellent Final 8 réalisé l’été précédent. Et tandis que l’Allemand a rejoint Chelsea quelques semaines plus tard, la direction du PSG a choisi de miser sur Mauricio Pochettino pour lui succéder. Joueur du club parisien au début des années 2000, le technicien argentin passé par le banc de Tottenham a ainsi effectué son retour au sein des pensionnaires du Parc des Princes. Cependant, la lune de miel a été courte pour lui dans la mesure où son PSG n’a pas été en mesure d’empêcher le LOSC d’être sacré champion de Ligue 1 et que l’écurie parisienne a été éliminée aux portes de la finale de la Ligue des champions par Manchester City. De plus, en ce début de saison, Mauricio Pochettino subit les foudres de nombreux observateurs dans la mesure où son équipe n’est pas forcément spectaculaire à voir jouer et qu’elle a tendance à trop se reposer sur ses individualités. Seulement voilà, malgré toutes ces critiques, l’Argentin ne boude pas son plaisir quant au fait d’avoir effectué son retour au PSG il y a maintenant onze mois.

« Un retour incroyable »