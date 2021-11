Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino valide le recrutement de Leonardo !

Publié le 9 novembre 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG a recruté massivement au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Mauricio Pochettino ne cache pas sa satisfaction quant au travail effectué par sa direction.

Le moins que l’on puisse dire est que la dernière fenêtre estivale des transferts a été agitée du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a enrôlé Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Leo Messi ainsi que Nuno Mendes en une seule et même session de transferts. Ainsi, l’effectif du PSG a quelque peu été transformé, mais Mauricio Pochettino ne cache pas être ravi des travaux opérés par sa hiérarchie.

« De très bons achats »