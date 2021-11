Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule option envisageable pour Paredes ?

Publié le 11 novembre 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Leandro Paredes pourrait animer le prochain mercato hivernal.

Ça commence à être l’embouteillage au Paris Saint-Germain. Si plusieurs recrues sont arrivées cet été, Leonardo n’a pas réussi à beaucoup vendre et c’est donc un dossier sur lequel il devra se pencher tôt ou tard. Leandro Paredes fait figure de grand candidat au départ, sachant qu’il n’a que très peu joué depuis le début de la saison, handicapé par d’innombrables blessures. Sa carrière pourrait donc prendre une nouvelle tournure cet hiver, avec Massimiliano Allegri qui serait à la recherche de renforts pour le milieu de terrain de la Juventus.

La Juve ne veut qu’un prêt