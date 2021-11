Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est très chaud pour Boubacar Kamara !

Publié le 11 novembre 2021 à 0h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato hivernal.

C’est un dossier des plus sensibles. Très important pour Jorge Sampaoli et pu produit du centre de formation, Boubacar Kamara s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille. Ainsi, si Pablo Longoria ne veut pas le perdre il devra absolument le vendre cet hiver, puisque Kamara ne semble pas vraiment disposé à prolonger. Plusieurs options se présentent et elles mènent toutes en Italie, où l’AC Milan et la Juventus semblent très intéressés par le profil du défenseur polyvalent de l’OM.

La Juventus dans les starting-block pour cet hiver