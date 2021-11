Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kessié totalement relancé ?

Publié le 11 novembre 2021 à 1h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié plait énormément au Paris Saint-Germain… mais également à de nombreux autres clubs européens.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait changer de visage au cours des prochains mois, Certains éléments comme Leandro Paredes pourraient quitter le club, avec notamment un possible prêt à la Juventus à en croire Il Corriere dello Sport . D’autres pourraient arriver et comme souvent, Leonardo semble regarder vers la Serie A et plus précisément vers Milan. Là-bas se trouvent deux joueurs en fin de contrat avec leurs clubs respectifs et qui ont souvent été liés au PSG ces derniers mois. Le premier est Marcelo Brozovic, qui avait déjà failli quitter l’Inter pour le PSG en 2020 et l’autre est Franck Kessié, dont la prolongation à l'AC Milan semble très mal embarquée.

Arsenal et Manchester United reviennent à la charge