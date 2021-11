Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe la seconde pour un coup à 0€ !

Publié le 10 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo commencerait à sérieusement prendre en considération une offensive pour Franck Kessié dont le contrat au Milan AC arrivera à expiration en juin prochain. Tottenham serait cependant prêt à mettre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a frappé très fort sur le marché des agents libres en recrutant pas moins de quatre joueurs qui disposaient de ce statut. Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi sont en effet arrivés sans coûter la moindre indemnité de transfert au PSG. Et en marge de la prochaine intersaison, Leonardo et la direction sportive parisienne pourraient bien user du même stratagème. En effet, hormis les options Paul Pogba, Marcelo Brozovic et Antonio Rüdiger, le PSG garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Franck Kessié au Milan AC.

Le PSG déterminé à boucler la venue de Kessié, mais…