Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un énorme coup pour 2022 !

Alors que Franck Kessié se rapproche d’un départ de l’AC Milan, le PSG serait de plus en plus tenté par l’idée de se positionner sur l’international ivoirien.

Libre à l’issue de la saison, Franck Kessié devrait probablement changer de club l’été prochain. Malgré l’existence de négociations entre l’entourage de l’Ivoirien et l’AC Milan, les deux parties sont encore très loin d’un accord, et la presse italienne ne se montre pas optimiste pour une prolongation. Ce mardi, le Corriere dello Sport annonce que Franck Kessié attendrait un salaire annuel de 8.5M€ alors que les Rossoneri ne compteraient pas aller au-delà de 6.5M€, une situation qui pourrait pousser certains clubs à rapidement se positionner.

Le PSG de plus en plus tenté par Kessié