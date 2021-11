Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet pour ce gros coup de Leonardo !

Publié le 9 novembre 2021 à 19h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG. Pour ne pas voir leur milieu de terrain croate partir librement et gratuitement à l'été 2022, les Nerazzurri auraient programmé une nouvelle réunion pour tenter de trouver un accord. Et alors qu'un contrat d'environ 5,5M€ annuels aurait été préparé pour Marcelo Brozovic, les deux parties ne devraient toujours pas trouver de terrain d'entente.

Après avoir multiplié les coups à 0€ cet été, le PSG voudrait réitérer cet exploit en 2022. Pour se faire, Leonardo aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Marcelo Brozovic. En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, le milieu de terrain croate quittera les Nerazzurri librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Alarmé par la situation de Marcelo Brozovic, le PSG serait en embuscade. Toutefois, l'Inter ne lâcherait pas le morceau et ferait tout son possible pour renouveler le bail de son numéro 77.

L'Inter va encore frapper pour Marcelo Brozovic, mais...