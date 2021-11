Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino dit merci à Leonardo pour cet été !

Publié le 10 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Leonardo a opéré un recrutement XXL pour le PSG. De quoi combler Mauricio Pochettino.

En 2017, le PSG avait déjà frappé fort avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé. Cet été, le club de la capitale a mis la barre encore plus haut. Ainsi, en dépensant très peu, Leonardo a réussi à attirer de grandes stars avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes. Cet été, Mauricio Pochettino a ainsi vu son effectif s’étoffer et se renforcer pour le plus grand bonheur de l’entraîneur du PSG.

« Le club a fait un très bon recrutement »