Mercato - PSG : Leonardo peut enfin souffler pour Mauricio Pochettino !

Publié le 9 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’Ole Gunnar Solskjaer semblerait une nouvelle fois être sur la sellette à Manchester United, le PSG pourrait craindre une offensive des Red Devils pour Mauricio Pochettino. Néanmoins, tout se serait plutôt calmé dans le nord de l’Angleterre concernant l’entraîneur du PSG. Explications.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a été annoncé avec insistance sur le départ pour Tottenham et Manchester United notamment. Après une deuxième déroute en l’espace de quelques jours samedi dernier lors de la réception de Manchester City à Old Trafford (2-0), la position d’Ole Gunnar Solskjaer ne serait absolument pas sécurisée à la tête de l’effectif du club mancunien. Cependant, le directeur sportif du PSG, à savoir Leonardo, pourrait souffler en ce qui concerne l’intérêt de Manchester United pour Mauricio Pochettino.

La page Pochettino tournée à Manchester ?