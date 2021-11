Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Pochettino se joue maintenant…

Publié le 8 novembre 2021 à 5h15 par T.M.

De l’autre côté de la Manche, le nom de Mauricio Pochettino fait parler. Alors que l’Argentin serait l’une des options de Manchester United, tout dépendrait des prochaines décisions des Red Devils. Explications.

Dernièrement, cela s’était quelque peu calmé pour Ole Gunnar Solskjaer. Mais voilà que la tempête frappe à nouveau Manchester United et son entraîneur. En effet, ce samedi, les Red Devils ont perdu le derby contre Manchester City, une défaite qui pourrait bien être fatale à Solskjaer. Mais comment remplacer l’actuel technicien mancunien ? Telle est la question à laquelle Manchester United doit répondre…

Pochettino à Manchester United ou pas ?