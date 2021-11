Foot - Mercato

Mercato : Cette énorme sortie sur l'été agité de Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 novembre 2021 à 13h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour retrouver Manchester United. Et à en croire Gian Piero Gasperini, le coach de l'Atalanta, il a tenté de devancer les Red Devils pour CR7, sans succès.

Alors que la Juventus est totalement passée à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre le large. En effet, CR7 a fait ses valises lors du dernier mercato estival pour faire son retour à Manchester United. Et pourtant, Cristiano Ronaldo aurait pu continuer son aventure en Italie du côté de l'Atalanta Bergame. Du moins c'est ce qu'a avancé Gian Piero Gasperini en plaisantant.

«On a essayé d'avoir Cristiano Ronaldo»