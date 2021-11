Foot - Mercato

Mercato : Guardiola, transfert… L’énorme mise au point de Solskjaer sur feuilleton Ronaldo !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a profité de son dernier passage en conférence de presse afin de mettre les choses au clair quant à l’intérêt de Manchester City pour Cristiano Ronaldo et des rumeurs concernant sa potentielle venue à la dernière intersaison. Pour lui, cela relèverait de l’utopie.

Au même titre que Lionel Messi, Paul Pogba et Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo a été l’un des gros feuilletons du mercato estival. Alors qu’un départ libre de tout contrat en juin 2022 semblait se dessiner, le quintuple Ballon d’or refusant de songer çà une prolongation à la Juventus, ce sont lors des derniers jours de la fenêtre des transferts que Ronaldo a plié bagage. Et à ce stade du mercato, seules deux options concrètes se présentaient à lui : Manchester City ou Manchester United qui a fait irruption à la dernière minute afin d’apparemment faire capoter les plans de recrutement des Skyblues de celui qui était alors l’une des anciennes gloires des Red Devils. Par l’intermédiaire d’un rebondissement rocambolesque initié par des anciens grands noms de Manchester United tels que Patrice Evra, Rio Ferdinand et surtout Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo a finalement déposé ses valises du côté d’Old Trafford et non de l’Etihad Stadium, rival territorial de United. Dernièrement, The Daily Star a fait savoir que Manchester City aurait bel et bien été toit proche de s’attacher les services de la star portugaise pour qui le club mancunien aurait été prêt à formuler une offre de 29M€ à la Juventus et pour qui un accord de principe aurait été confié sur les bases du contrat qui l’attendait chez les Citizens .

Solskjaer tape du poing sur la table

Cependant, la vérité aurait été tout autre. C’est du moins l’information qu’une source proche de Manchester City a fait savoir cette semaine à The Daily Telegraph comme le média britannique l’a dévoilé ce samedi. Cristiano Ronaldo aurait été une option intéressante à court terme pour City, mais n’entrait pas dans les plans sur le long terme du club mancunien. « City est à la recherche d'un attaquant pour rester un certain temps. Ronaldo était une option qui est arrivée la dernière semaine sur le marché et peut-être que c'était trop serré et que c'était une très bonne option à court terme, mais pas vraiment celle dont le club avait besoin. Ce n'était jamais proche d'être bouclé ».



Et quoi qu’il advienne, Manchester City n’aurait jamais pu mettre la main sur Cristiano Ronaldo à en croire les dires d’Ole Gunnar Solskjaer. L’entraîneur de Manchester United et ex-coéquipier de Ronaldo chez les Red Devils a écarté une telle éventualité en conférence de presse ces dernières heures. « Cristiano Ronaldo et Manchester City ? La bonne chose est que ça n'arrivera jamais. Il n'y avait aucune chance que ça arrive. Je suis heureux qu'il porte le rouge et j'espère qu'il pourra à nouveau faire la différence. C'est l'un des meilleurs joueurs qui ait jamais marché sur cette planète. Son impact jusqu'à présent sur le terrain et en dehors a été absolument immense, les buts qu'il marque, la façon dont il se conduit dans et autour de l’endroit. Comment les gens peuvent-ils dire que c'est un point négatif, je ne le vois pas. Nous sommes vraiment heureux qu'il ait commencé comme il l'a fait. C'est ce qu'il fait, il marque des buts, il travaille pour son équipe et c'est un professionnel de haut niveau ».

Ronaldo veut s’installer sur la durée à Manchester