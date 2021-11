Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Les incroyables révélations de la presse anglaise sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 novembre 2021 à 0h00 par Bernard Colas

Tout proche de mettre la main sur Cristiano Ronaldo cet été, Manchester City a finalement été devancé par United dans ce dossier. À l’occasion du choc entre les deux clubs programmé ce samedi, le Daily Star a livré les coulisses de ce feuilleton épique.

Désireux de quitter la Juventus après trois années en Italie, Cristiano Ronaldo a fait le forcing pour trouver une nouvelle destination lors du dernier mercato, mais peu d’options se présentaient à l’international portugais. Jusqu’à la fin de l’été, l’avenir de Cristiano Ronaldo paraissait ainsi très incertain avant que Manchester City soit tout proche de boucler la venue du quintuple Ballon d’Or. Mais c’était sans compter sur le rival United, qui est parvenu à rattraper son retard pour rapatrier son ancienne star. Cristiano Ronaldo a donc retrouvé Old Trafford et s’est rapidement adapté, en témoignent ses 9 buts lors de ses 12 premières apparitions. « Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. C'est exactement ce que je pense. Je suis passé de la Juve maintenant à Manchester, c'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et content, et je veux continuer encore, faire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir de grands résultats, gagner des trophées et le numéro un d'entre eux, gagner de grandes choses », admettra l'ancienne star du Real Madrid à son arrivée. Un gros coup bouclé par les Red Devils , alors que Manchester City se préparait à officialiser la venue de Cristiano Ronaldo.

Comment United a doublé City pour Cristiano Ronaldo