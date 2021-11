Foot - Mercato

Mercato : Cette énorme révélation sur l’intérêt de Guardiola pour Ronaldo !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Bien que Manchester City ait été annoncé comme proche d’accueillir Cristiano Ronaldo cet été, qui a finalement atterri chez les voisins de United, le club entraîné par Pep Guardiola n’aurait jamais atteint le stade final des négociations pour le quintuple Ballon d’or.

Ces dernières heures, la presse britannique a fait savoir que Manchester City aurait bel et bien tenté de s’attacher les services de Cristiano Ronaldo lors de la dernière intersaison. En effet, une offre de 29M€ était prête pour la Juventus où son contrat expirait en juin 2022. Et The Daily Star a notamment ajouté qu’un accord de principe avec le clan Ronaldo aurait même été trouvé pour qu’il arbore la tunique bleue des Skyblues . Finalement, Cristiano Ronaldo s’est engagé en faveur de son ancien club : Manchester United, où il s’est révélé aux yeux de l’Europe entre 2003 et 2009. Néanmoins, le Manchester City de Pep Guardiola n’aurait pas été si déterminé à boucler cette opération.

« Ce n'était jamais proche d'être bouclé »