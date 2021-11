Foot - Mercato

Mercato : Cette annonce lourde de sens sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 novembre 2021 à 12h10 par Th.B.

Star des Red Devils, Cristiano Ronaldo se sentirait bien à Manchester United et compterait bien définitivement s’y installer selon la presse anglaise.

Manchester United a frappé un grand coup à l’intersaison en parvenant à doubler son rival territorial de City dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo. Le désormais ex-attaquant de la Juventus semblait tout proche de s’engager en faveur des Skyblues avec qui un accord de principe aurait été trouvé. Mais finalement, Ronaldo a effectué son grand retour à Old Trafford du haut de ses 36 ans. Et en attestent ses performances chez les Red Devils, et notamment en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo ne semble pas être sur le point de s’arrêter.

Trois ans au haut niveau et une retraite à Manchester ?