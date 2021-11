Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ras-le-bol du clan Pogba sur son avenir !

Publié le 6 novembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Cible des critiques de consultants notamment, Paul Pogba en aurait marre de faire parler de lui pour sa situation contractuelle à Manchester United alors que le club aurait refusé de le prolonger. La succession des évènements pourrait déboucher sur un départ libre en juin prochain. De quoi faire les affaires du PSG ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé à Manchester United alors que le PSG aimerait s'attacher gratuitement ses services à la fin de la saison. Ce qui lui vaut d’incessantes critiques de la part des observateurs comme en atteste cette récente déclaration de Paul Scholes, légende de Manchester United reconvertie consultant, suite à l’expulsion du joueur lors de la déroute à Old Trafford face à Liverpool. « Avec toute l'agitation, le fait qu'il n'ait pas signé son contrat, qu'il ait presque rançonné le club, et ensuite il arrive et fait quelque chose comme ça ». Cependant, d’après The Daily Mail , Paul Pogba aurait réclamé une prolongation de contrat en 2019, et n’aurait pas vu sa volonté être exaucée. Ce qui a engendré la situation contractuelle actuelle avec au milieu de tout cela, un intérêt du PSG pour qu’il débarque en tant qu’agent libre l’été prochain.

Pogba en aurait assez des critiques sur son avenir alors que United aurait refusé de le prolonger lorsqu’il le souhaitait