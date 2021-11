Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a rejeté une offre de contrat !

Publié le 6 novembre 2021 à 10h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester United, Paul Pogba aurait été démarché à une seule reprise par ses dirigeants au sujet d’une prolongation. Une approche qui aurait engendré le refus de Pogba. Une ouverture pour le PSG ?

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait une nouvelle fois passer par le marché des agents libres afin de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Le profil de Paul Pogba plairait particulièrement aux décideurs du Paris Saint-Germain qui seraient prêts à lui offrir un pont d’or en lui proposant un salaire hebdomadaire de 600 000€ à en croire The Independent. Cependant, une prolongation de contrat à Manchester United serait une hypothèse à ne pas écarter selon la presse anglaise.

United n’aurait dégainé qu’à une seule reprise pour Pogba, en vain !