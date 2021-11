Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La première recrue de Xavi déjà identifiée ?

Publié le 6 novembre 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que Sergio Agüero va au moins manquer les trois prochains mois de compétition, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà une idée de son remplaçant.

Arrivé cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à Manchester City, Sergio Agüero était censé devenir le nouvel avant-centre titulaire du FC Barcelone un an après le départ de Luis Suarez du côté de l’Atlético de Madrid. Seulement voilà, rien ne se passe comme prévu en raison d’un soucis de santé cardiaque détecté chez le buteur argentin il y a quelques jours. De ce fait, le joueur de 33 ans devrait manquer les trois prochains mois de compétition au minimum, et ce en dépit du fait que son état de santé n’inquiéterait pas les médecins du FC Barcelone après que Sergio Agüero leur ait fait une grosse frayeur.

Le Barça entre en contact avec Cedric Bakambú