Mercato - PSG : Le Real Madrid veut blinder une star d’Ancelotti courtisée par Leonardo !

Publié le 6 novembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Plaque tournante du Real Madrid qui a repris du service après de longues semaines éloigné des terrains en raison d’une blessure, Toni Kroos intéresserait le PSG. Néanmoins, la Casa Blanca serait prête à prolonger son contrat.

Alors que le PSG pourrait témoigner du départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid et que sa potentielle succession ne semble pas être réglée, les décideurs du club parisien seraient susceptible de piocher au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti… pour renforcer l’entrejeu du groupe de Mauricio Pochettino. La presse ibérique a dernièrement fait savoir que le PSG serait l’un des clubs intéressés par le profil de Toni Kroos, dont le contrat à la Casa Blanca arrivera à expiration en juin 2023. De quoi inciter son agent Volker Struth à monter au créneau au micro de Sport1 et de mettre les choses au clair. « Je pense que Toni mettra fin à sa carrière au Real Madrid. Il ne m'a dit dans aucun appel téléphonique qu'il aimerait partir. Lui et sa famille sont très heureux à Madrid ».

Le Real Madrid voudrait discuter d’une prolongation avec Kroos !