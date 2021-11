Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 6 novembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors qu’il était annoncé du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus à l’été 2019 et à présent au PSG, Paul Pogba aurait repoussé les intérêts des plus grandes écuries européennes pour prolonger son contrat à Manchester United. Chose que le club mancunien a refusé de faire…

Et si Paul Pogba venait à quitter Manchester United en disposant du statut d’agent libre ? À la fin de la saison, son contrat chez les Red Devils sera arrivé à expiration. De quoi permettre au Real Madrid, au PSG ou encore à la Juventus de rafler la mise dans cette opération dans laquelle les trois cadors européens se seraient immiscés. Néanmoins, et bien que son agent Mino Raiola et le principal intéressé aient laissé la porte ouverte à n’importe quel scénario dernièrement, la volonté du clan Pogba était initialement de prolonger son contrat à Manchester United.

Manchester United aurait recalé Pogba pour une prolongation !