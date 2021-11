Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, le Qatar se prépare à tout !

Publié le 10 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il dispose d’un salaire trop important au PSG pour que Manchester United puisse rivaliser, les Red Devils sembleraient avoir mis l’option Mauricio Pochettino de côté pour se focaliser sur la piste Brendan Rodgers. Mais du côté du PSG, on se préparerait quand même à un potentiel départ de Pochettino comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité mardi soir.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, en atteste sa prolongation annoncée en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino continue de faire parler de lui dans la presse. D’une part en raison de ses peines à inculquer une véritable identité de jeu à son PSG et d’une autre, à cause de sa cote importante en Angleterre au moment où la situation d’Ole Gunnar Solskjaer se complique les jours passant à Manchester United. La BBC confiait d’ailleurs ces dernières heures que l’entraîneur du PSG répondrait aux critères de sélection du comité de direction des Red Devils.

Pochettino trop cher pour United, mais le PSG envisage tout de même son départ !