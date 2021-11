Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Raiola… Leonardo a déclenché un énorme chaos !

Publié le 10 novembre 2021 à 20h15 par A.C.

Cet été, Leonardo a réussi à boucler un énorme coup avec Mino Raiola, attirant Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain.

Champion d’Europe et élu meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma a débarqué au Paris Saint-Germain auréolé de succès. Pourtant, il a trouvé en face de lui un sacré client avec Keylor Navas, qui sortait à peine d’une excellente saison avec le PSG. Les deux se partagent ainsi le temps de jeu et alors que Donnarumma semblait avoir pris l’avantage, Mauricio Pochettino a décidé une nouvelle fois d’aligner Navas titulaire face aux Girondins de Bordeaux (2-3), lors de la dernière journée de Ligue 1. Une situation qui fait d’ailleurs beaucoup discuter en Italie, où on ne comprend pas vraiment comment Donnarumma n’a pas déjà pris la place de titulaire indiscutable dans les cages du PSG.

Mino Raiola n’est plus le bienvenu à Milan